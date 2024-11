Policiais civis da 93ª DP (Volta Redonda), sob a direção do delegado titular Vinicius Coutinho e do delegado adjunto José Carlos Neto, com apoio do serviço reservado do 28º BPM, cumpriram nesta segunda-feira (dia 18) um mandado de busca e apreensão em um centro de reciclagem localizado na Vila Americana. A ação visava investigar a receptação de produtos furtados.

Durante as diligências, a equipe encontrou mais de cem conexões elétricas utilizadas em pisca-pisca. O material chamou a atenção das autoridades devido à semelhança com equipamentos utilizados pela Prefeitura de Volta Redonda. Imediatamente, o material foi apreendido, e o proprietário do estabelecimento foi detido.

A situação foi esclarecida quando o chefe do setor de elétrica da prefeitura compareceu à delegacia e reconheceu as conexões como sendo de propriedade pública. O proprietário do centro de reciclagem afirmou ter adquirido o material de um indivíduo que trabalha na prefeitura, mas não soube informar o nome da pessoa.

Com base nas evidências, o proprietário foi preso em flagrante por receptação qualificada. A polícia continuará as investigações para identificar a origem dos furtos e a pessoa responsável pela venda dos itens à loja.

Após a formalização da prisão, o detido será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.