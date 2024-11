O acidente registrado na manhã desta terça-feira (dia 19) na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), no trecho de Piraí, envolveu dois caminhões, sendo que um deles transportava papelão. Após a colisão, um dos veículos tombou e pegou fogo, causando uma intensa nuvem de fumaça na altura do km 245, sentido Rio de Janeiro.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária atuaram rapidamente para combater as chamas, que se alastraram devido à carga inflamável. Apesar do impacto e da gravidade do incêndio, não há registro de vítimas, segundo a CCR RioSP.

O tráfego na pista expressa segue totalmente interditado, gerando um congestionamento de 5 quilômetros. A recomendação é que os motoristas evitem o trecho e busquem rotas alternativas enquanto as equipes trabalham na remoção dos veículos e na liberação da rodovia.

Mais informações serão divulgadas assim que o trabalho de contenção for concluído.

Imagens: Reprodução/Redes Sociais