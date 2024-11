O Detran.RJ alerta os condutores sobre um novo golpe que tem feito vítimas no Estado do Rio e em todo o país. São notificações falsas enviadas por diversos meios, como SMS, WhatsApp e e-mail, afirmando que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da pessoa está com processo de suspensão ou de cassação em andamento.

Ao acessar o suposto link de consulta, o cidadão é direcionado a uma página falsa que simula o sistema Gov.br, do Governo Federal. Ao preencher os dados para fazer a consulta, o resultado mostra dados pessoais do condutor e supostas informações da infração cometida e valores a serem pagos, além de um campo com a opção “regularizar”. A pessoa deve ignorar comunicações como essas, por se tratarem de tentativas de golpe.

A Associação Nacional dos Detrans (AND), inclusive, divulgou uma nota orientando o condutor a não acessar notificações de suspensão ou cassação da CNH por meios que não sejam os oficiais dos departamentos de trânsito.

O Detran.RJ informa que não entra em contato com os usuários, seja por SMS, e-mail ou telefone, para comunicar suspensão ou cassação da CNH. As infrações de trânsito, assim como as notificações de suspensão e cassação, são enviadas por carta registrada. Para consultar as infrações cometidas, o usuário deve acessar o Posto Digital do Detran.RJ, no site do Detran (www.detran.rj.gov.br); ou clicar na aba Infrações no site; ou ainda baixar o aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT).

Pelo aplicativo, o usuário também pode aderir ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) para ser avisado quando houver uma nova infração registrada e inclusive começar a receber as notificações de infração e de penalidade exclusivamente de forma eletrônica.