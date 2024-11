O Volta Redonda FC comunica que efetuou o pagamento de 400 mil reais por 50% dos direitos econômicos do meia PK para ter o jogador em definitivo. Além da aquisição, o contrato com o meia foi renovado por mais dois anos, válido até o final de 2026.

Decisivo e importante em sua primeira temporada pelo Esquadrão de Aço, o jogador atuou em 25 partidas, somando quatro gols e três assistências.

“Negociação difícil. Mas a vontade do jogador em permanecer foi fundamental. O clube buscou recursos e parceiros para a aquisição dos 50% dos direitos econômicos do atleta e ajustamos um contrato de dois anos com as cláusulas de saída já estipuladas e que resguardam o Volta Redonda. Com paciência e sabedoria estamos conseguindo avançar”, falou o vice-presidente, Flávio Horta Jr.

Contratado em abril deste ano, PK vai continuar escrevendo a sua história no Tricolor de Aço. O camisa 10 marcou um dos gols mais importantes da história do clube, o primeiro na vitória por 2 a 0 sobre o Athletic, na segunda partida da final da Série C, ajudando o Volta Redonda a conquistar o inédito título da terceira divisão nacional.

“Sobre a minha renovação, conversamos por um bom tempo e graças a Deus fiquei muito feliz que houve um acordo para que eu continuasse por mais duas temporadas. Graças aos meus companheiros, que me acolheram muito bem e me deram suporte em todos os momentos ao longo da Série C, consegui desenvolver o meu melhor, fazer o gol na final e ajudar o Volta Redonda a conquistar um título inédito. Fico muito feliz e as expectativas só aumentam para 2025. Temos que continuar buscando sempre o melhor. Se continuarmos com o mesmo ímpeto e vontade, vamos conseguir ter os mesmos êxitos deste ano”, disse o atleta.

Além do meia PK, o Volta Redonda já confirmou a renovação do técnico Rogério Corrêa, do volante Bruno Barra e do atacante MV para a temporada 2025.

Foto: Divulgação/VRFC