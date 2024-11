O II Fest Foto de Volta chega ao seu grandioso encerramento nesta sexta-feira (dia 22), com um evento repleto de música, homenagens e celebrações. A noite será marcada pelo show da banda Rasta Sandália, que promete animar o público com muito forró, a partir das 19h, no Clube Foto Filatélico.

O festival também prestará uma homenagem especial aos 80 anos da Sociedade Fluminense de Fotografia, representada pelo seu presidente, Antonio Machado. Uma curiosidade é que Antonio esteve em Volta Redonda em 1979, numa caravana de Niterói, para participar da I Bienal de Fotografia Colorida, promovida pelo Clube Foto.

Para Antonio Machado, presidente da Sociedade Fluminense de Fotografia, é uma honra receber esta homenagem. “Volta Redonda sempre teve um lugar especial em nossos corações desde a I Bienal de Fotografia Colorida. Agradeço ao Clube Foto por esta celebração e pelo contínuo apoio à fotografia”, declarou.

Além disso, haverá a premiação da Maratona Fotográfica “Arte em Movimento”, que reuniu 25 maratonistas para realizar 6 fotos em seis horas, gerando centenas de imagens impactantes sobre arte, personagens, as cidades e, em especial, sobre a herança negra, já que a maratona aconteceu no Dia Nacional da Consciência Negra.

Kikah Monteiro, presidente do Clube Foto Filatélico de Volta Redonda, destacou a felicidade com o sucesso do II Fest Foto de Volta. “Este festival é uma celebração da arte fotográfica e da criatividade de nossos participantes. Agradecemos a todos que contribuíram para tornar este evento possível e esperamos continuar promovendo a fotografia em nossa cidade.”

Desde o dia 18 de novembro, o Clube Foto tem sido referência de capacitação, inclusão e diversidade, com várias atividades de arte e fotografia, com destaque para a exposição coletiva com o tema “Trabalho e Trabalhadores”, sob o olhar de sete renomados fotógrafos – Magela Bastos, Pedro Luz, Ângela do Bem, Day Oliveira, Thiago Santos, Wallace Feitosa e Michel Monteiro.

Para o Secretário de Cultura de Volta Redonda, Anderson de Souza, o II Fest Foto de Volta é um exemplo de como a cultura pode unir e inspirar a comunidade. “Através da Lei Paulo Gustavo, conseguimos apoiar este evento que valoriza a arte e a história de Volta Redonda. Parabéns a todos os envolvidos”, afirmou.

Foto: Divulgação