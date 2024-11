O deputado estadual Munir Neto (PSD) obteve mais uma grande conquista para Volta Redonda, na última sexta-feira (dia 22).

O Restaurante Popular, que atualmente é administrado pelo município, será estadualizado e transformado em Restaurante do Povo, um equipamento da secretaria estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos.

O anúncio aconteceu em reunião no Palácio 17 de Julho, com a presença do prefeito Antônio Francisco Neto (PP) e da Secretária de Estado, Rosângela Gomes (Republicanos).

“Nós estávamos pleiteando que o estado assumisse a gestão do nosso Restaurante Popular desde o início do mandato. Transformá-lo em Restaurante do Povo vai trazer grande economia aos cofres públicos e ao bolso da população, uma vez que o valor das refeições serão barateadas”, destacou o deputado.

O Restaurante do Povo oferece diariamente café da manhã, no valor de R$ 0,50, e almoço e jantar, cada um custando R$ 1. Além disso, eles ofertam gratuidade para pessoas idosas.

O Restaurante ficará no mesmo local, no bairro Aterrado, mas será totalmente reformado pela prefeitura municipal de Volta Redonda.

“Vamos agilizar para que as obras comecem ainda esse ano. Queremos inaugurar o Restaurante do Povo o quanto antes. Esse é mais um presente do governador Cláudio Castro para Volta Redonda”, disse o prefeito Neto.

RJ Alimenta

Durante as obras, o Governo do Estado implantará o Programa RJ Alimenta, que servirá gratuitamente almoço para a população volta-redondense. A prefeitura vai preparar um espaço adequado para que esses cidadãos possam fazer suas refeições com tranquilidade.

“Durante as obras, a população não ficará desassistida. O RJ Alimentos será implementado e ofertará almoço totalmente gratuito para todas as pessoas que precisam”, concluiu Munir.

Além de Neto, Munir e Rosângela, participaram do encontro a secretária municipal de Assistência Social, Rosane Marques de Carvalho, a responsável técnica pelo Restaurante Popular, a Gisele Cristina Araújo de Almeida, e o superintendente executivo da secretaria estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Hugo Neto.