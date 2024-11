Na noite de sexta-feira (dia 22), uma operação realizada pelo Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 10º BPM resultou na prisão de uma mulher de 40 anos e na apreensão de seu filho, de 17, por suposto envolvimento com o tráfico de drogas em Vassouras. A abordagem ocorreu na Avenida Otávio Gomes, no Centro da cidade.

Segundo o boletim policial, os agentes receberam uma denúncia de populares indicando que mãe e filho estariam transportando drogas em um veículo Ford Fusion, sendo conhecidos no meio policial por histórico de envolvimento com o tráfico local. A equipe posicionou-se no local e aguardou a passagem do veículo. Durante a abordagem, o jovem desceu do carro antes da chegada ao ponto de interceptação, o que levantou suspeitas.

Ao ser abordado, o adolescente tentou se desfazer de uma sacola plástica, que foi recuperada pelos agentes. Dentro dela, foram encontrados 15 invólucros contendo 12,9 gramas de pó amarelado, identificado posteriormente como cocaína. Ele também portava um punhal e um celular. Simultaneamente, outra equipe abordou a mãe, que dirigia o veículo. Embora nada ilícito tenha sido encontrado com ela ou no interior do automóvel, foram apreendidos um celular e R$ 91 em espécie.

Os dois foram conduzidos à 95ª DP, onde a mulher foi autuada pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, conforme os artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, agravados pelo envolvimento de menor (artigo 40, inciso VI). O adolescente foi apreendido por atos infracionais análogos aos mesmos crimes. Todo o material recolhido foi encaminhado ao Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE), que confirmou a natureza da substância.

Mãe e filho permaneceram detidos.

Foto: Divulgação