Agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 10º Batalhão da Polícia Militar apreenderam, em Paty do Alferes, um adolescente de 17 anos por suspeita de tráfico de drogas. A abordagem ocorreu na Rua Viúva Bastos, no bairro Poaia.

De acordo com o boletim de ocorrência, durante patrulhamento, a equipe avistou o jovem em atitude suspeita próximo a um bar. Ao perceber a aproximação dos policiais, ele tentou fugir por uma servidão, descartando um objeto próximo ao banheiro do estabelecimento. Após ser detido, foi realizada revista pessoal, sendo encontrados com ele um celular e a quantia de R$ 435 em espécie.

Em seguida, os policiais fizeram buscas no local onde o jovem havia descartado o objeto e localizaram uma sacola plástica contendo 22 porções de erva seca prensada, aparentemente maconha, totalizando 20,6 gramas. Três dessas porções estavam etiquetadas com a inscrição “CSA MP SKANK 5g”, indicando um possível comércio da substância.

O pai do adolescente compareceu ao local e acompanhou o encaminhamento do jovem à 96ª DP, em Miguel Pereira. Após avaliação do caso pelo delegado de plantão, foi determinado o registro do ato infracional por fato análogo ao crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

O material apreendido foi submetido a perícia no Posto Regional de Polícia Técnica Científica (PRPTC) de Barra do Piraí, que confirmou tratar-se de maconha. Além da droga, o celular e o dinheiro encontrados com o menor ficaram apreendidos para a continuidade das investigações.

Foto: Divulgação