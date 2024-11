Após quase dois anos de espera e com a população de Volta Redonda enfrentando constantes problemas com a falta d’água em diversas localidades, a construção da futura Estação de Tratamento de Água (ETA) Aero Clube finalmente começa a ganhar contornos mais concretos. O planejamento da obra teve um novo capítulo na quinta-feira (21), quando a Prefeitura de Volta Redonda se reuniu com a Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (Seas) para ajustar os detalhes do convênio entre o Estado e o município e preparar a licitação para 2025.

O encontro contou com a presença do prefeito Neto (PP), do secretário estadual de Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi, do diretor-executivo do Saae-VR, Paulo Cezar de Souza (PC), e do deputado estadual Munir Neto (PSD). Durante a reunião, foram discutidos os últimos ajustes para viabilizar a obra e garantir a melhoria no abastecimento de água para a população.

Investimento de R$ 90 milhões

A nova ETA será instalada no bairro Aero Clube, em um terreno que já foi definido para a obra. O projeto será executado em módulos, e o primeiro módulo, com capacidade para tratar 400 litros de água por segundo, deve ser concluído dois anos após o início das obras, com investimento estimado em R$ 90 milhões, que será dividido entre a Prefeitura de Volta Redonda e o Governo do Estado.

Além disso, a estação será projetada com a infraestrutura necessária para a instalação de dois módulos adicionais, que, quando finalizados, irão aumentar a capacidade total para 1.200 litros de água por segundo – o dobro da capacidade atual da ETA Belmonte. Com isso, o município terá maior flexibilidade para lidar com a crescente demanda de água.

Garantia de abastecimento por décadas

Paulo Cezar de Souza, o PC, diretor do Saae-VR, explicou que a nova ETA irá resolver de vez os problemas de abastecimento de água na cidade. “Essa nova estação vai dar flexibilidade ao município quanto ao abastecimento, uma vez que, atualmente, fornecemos água para bairros da Região Leste de Barra Mansa e o Complexo Califórnia, em Barra do Piraí. E ainda temos a questão do aumento do consumo no verão, que chega a ser 20% maior que a capacidade da ETA Belmonte”, afirmou.

Quando estiver em pleno funcionamento, a expectativa é que a ETA Aero Clube permitirá que o município resolva os problemas de abastecimento por cerca de 20 anos, sem a necessidade de intervenções significativas.

Investimento que impacta a vida da população

O prefeito Neto destacou a importância da parceria entre o município e o Governo do Estado para a realização dessa obra de grande impacto. “Esse é um investimento que vai impactar a vida da população em pouco tempo e solucionar por décadas uma questão de grande importância, que é o abastecimento de água. Não mediremos esforços para duplicar o tratamento de água com a conclusão de todos os módulos da ETA Aero Clube. Além disso, a obra ainda trará mais flexibilidade, permitindo que possamos realizar manutenções na ETA Belmonte sem prejudicar o abastecimento da cidade”, afirmou.

Desafios e avanços no projeto

Em janeiro de 2023, a administração municipal anunciou o investimento de R$ 100 milhões para a construção de uma nova ETA, inicialmente prevista para ser instalada em um terreno entre os bairros Volta Grande e Santo Agostinho. No entanto, o projeto enfrentou atrasos, e, em novembro do mesmo ano, houve uma mudança no local da construção. O prefeito Neto, durante uma internação no Rio de Janeiro, conseguiu convencer a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) a ceder uma área no Aero Clube para viabilizar a nova ETA, o que garantiu o avanço do projeto.

