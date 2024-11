Um suspeito de tráfico de drogas morreu e outros cinco foram detidos após troca de tiros com policiais militares na noite de sábado (dia 23), no bairro Belo Horizonte. A PM foi acionada após denúncias informando que homens armados estavam vendendo drogas. Eles estariam vestindo roupas camufladas do Exército Brasileiro.

Patrick Júlio da Conceição Souza, de 20 anos, morreu no local e cinco suspeitos, de 28, 31 e 35 anos, ficaram feridos e foram socorridos para o Hospital São João Batista, onde se encontraram sob custódia. Um adolescente de 15 anos foi apreendido.

Foram apreendidos um revólver calibre 38 com sete munições; uma pistola calibre 9mm; 34 munições do mesmo calibre; três carregadores, três rádios de comunicação e um total de 857 gramas de cocaína; 500 gramas de maconha; além de pequenas quantidades de haxixe, crack e loló.

Foto: Polícia Militar