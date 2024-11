O sistema de reconhecimento facial da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de Volta Redonda, que opera por meio de câmeras do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), contribuiu para mais uma prisão de uma pessoa foragida da Justiça. A mais recente aconteceu nesta segunda-feira, dia 25, quando agentes da Operação “Segurança Presente” – parceria entre a prefeitura e o Governo do Estado – conseguiram prender um homem que tinha contra si, em aberto, um mandado de prisão expedido pela Justiça de Barra Mansa.

De acordo com a ocorrência, assim que o sistema de reconhecimento facial identificou o foragido, os agentes foram até o local onde o suspeito foi identificado caminhando e, durante a abordagem, o homem forneceu informações incorretas sobre sua identidade. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil (93ª DP), no Aterrado, onde forneceu os dados corretos e, por conta do mandado de prisão em aberto, o mesmo permaneceu detido na unidade policial.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou que o sistema de reconhecimento facial vem sendo fundamental para prisões desse tipo, em tão pouco tempo de implementação.

“No fim de semana uma mulher foragida por homicídio em São Paulo foi capturada, e a primeira prisão já tinha acontecido no último dia 14, de outro homem foragido da Justiça de Duque de Caxias (RJ). Primeiro parabenizo aos agentes pela rápida resposta no atendimento à ocorrência, e destaco o papel fundamental da nova tecnologia que vem agregar para a segurança pública de Volta Redonda. Essa integração tem gerado resultados positivos para que a população se sinta a cada dia mais segura”, ressaltou Coronel Henrique.

Volta Redonda é a primeira cidade no estado, depois da capital, a contar com a tecnologia. O sistema de reconhecimento facial no município funciona através do Ciosp e as imagens captadas por câmeras de monitoramento da prefeitura são cruzadas com um banco de dados da Polícia Civil, que contém informações sobre pessoas procuradas pela Justiça. A partir desse cruzamento de dados, o policial em patrulhamento é alertado e faz a abordagem, conduzindo o suspeito para a delegacia de polícia.

