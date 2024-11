Um idoso de 72 anos morreu atropelado na manhã desta segunda-feira (dia 25) no bairro Santa Rita, em Barra Mansa. De acordo com informações obtidas pela Polícia Militar, a tragédia ocorreu quando ele foi atingido pelo próprio carro, após uma falha no acionamento do freio de mão.

O acidente aconteceu na Rua 7. Segundo a PM, o idoso havia descido do veículo para abrir o portão de uma residência. Neste momento, o automóvel começou a se movimentar sozinho, já que o freio de mão não estava acionado. A vítima ainda tentou entrar de volta no carro para tentar controlá-lo, mas acabou sendo atropelada.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas constatou o óbito no local. O impacto foi fatal e o idoso morreu instantaneamente.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Três Poços, antes de ser liberado para os familiares.