Uma abordagem realizada por equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta terça-feira (dia 26) resultou na apreensão de uma arma de fogo na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. Por volta das 14h45, durante fiscalização no km 283 da rodovia, agentes abordaram um veículo Land Rover Evoque, com placas de Serranos (MG), ocupado por três indivíduos. Durante revista no interior do automóvel, os policiais localizaram uma pistola Taurus PT 57, calibre 7.65 mm, escondida sob o tapete do assento do passageiro.

O condutor do veículo, um jovem de 22 anos que se identificou como proprietário do carro, afirmou desconhecer a existência da arma, alegando que costuma emprestar o veículo para diversas pessoas. Em consulta aos sistemas policiais, foi constatado que o armamento pertencia a um militar aposentado falecido em 2020.

Diante dos fatos, o jovem recebeu voz de prisão por porte ilegal de arma de fogo. A pistola foi apreendida, e a ocorrência encaminhada à 90ª DP (Barra Mansa), onde serão conduzidos os procedimentos legais cabíveis.

Foto: Divulgação/PRF