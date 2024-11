Uma equipe do Grupo de Fiscalização de Trânsito (GFT) da 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou uma motocicleta na Rodovia Presidente Dutra, nesta terça-feira (dia 26), e apreendeu uma pequena quantidade de maconha. A ação ocorreu por volta das 12h50, na altura do km 322, durante patrulhamento ostensivo. Os policiais avistaram uma motocicleta Yamaha YBR150 Factor ED com dois ocupantes e decidiram realizar a abordagem.

Questionado sobre a posse de materiais ilícitos, o condutor, um homem de 28 anos, admitiu portar maconha dentro de um triturador característico para o consumo da droga, conhecido como “dichavador”. Após a revista, os agentes confirmaram a presença da droga e dos acessórios para uso.

O condutor foi informado de que a posse de maconha constitui uma infração de ordem administrativa, de acordo com a legislação brasileira. A droga e os acessórios foram apreendidos pela PRF para posterior destruição.

Foto: Divulgação/PRF