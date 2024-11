Um menino de 3 anos caiu do quarto andar de um prédio no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda, nesta terça-feira (dia 26). A criança foi socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital São João Batista, onde passou por exames de tomografia para avaliar possíveis lesões no crânio, coluna cervical, tórax e abdômen.

Segundo informações, o menino estava consciente, conversando e sob monitoramento das equipes de pediatria e cirurgia geral, apresentando sinais de recuperação.

As circunstâncias da queda ainda não foram esclarecidas e a Polícia Civil foi acionada para investigar o ocorrido. Testemunhas e familiares devem ser ouvidos para ajudar a entender as circunstâncias do acidente.