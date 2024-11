Cerca de meia tonelada de roupas íntimas e kits eróticos foi apreendida na noite de segunda-feira (dia 25), durante fiscalização do Posto de Controle Fiscal de Nhangapi, na Via Dutra, em Itatiaia.

De acordo com a Operação Foco Divisas, o material foi localizado no interior de um ‘furgão, conduzido por um homem, de 44 anos. O veículo estava sendo rebocado por outro quando passou próximo ao posto de fiscalização.

As peças de vestuário íntimo e os kits eróticos apresentavam nomes de marcas famosas e, segundo a Polícia Civil, as notas fiscais estavam com irregularidades. Os documentos apontavam que estava retornando de São Paulo e tinha como destino a cidade do Rio de Janeiro.

O motorista foi encaminhado para a delegacia de Itatiaia, onde o caso foi registrado. Ele vai responder pelo crime de usar marca falsa em produto ou artigo.