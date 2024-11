Na manhã desta terça-feira (dia 26), a Polícia Rodoviária Federal (PRF), em parceria com a concessionária CCR Rio-SP, realizou uma operação de fiscalização e conscientização na Unidade Operacional de Piraí, localizada no km 233 da BR-116, sentido Rio de Janeiro. A ação, conduzida pelo Grupo de Fiscalização de Trânsito e Transporte da Delegacia de Resende (GFT07-RJ), teve como foco a segurança de veículos de carga, especialmente no trecho de descida da Serra das Araras.

Os constantes tombamentos de veículos na descida da Serra das Araras motivaram a intensificação das fiscalizações, com atenção especial aos equipamentos obrigatórios dos caminhões e carretas. Durante a operação, foram inspecionados sistemas de freios, amarrações de carga, cumprimento do tempo de descanso dos motoristas e realização de testes de alcoolemia, além da verificação de exames toxicológicos.

Como parte da ação, a CCR Rio-SP promoveu palestras para motoristas abordados, alertando sobre os riscos do trecho e a importância da manutenção preventiva dos veículos, bem como do correto acondicionamento das cargas transportadas. O objetivo foi reforçar a consciência dos motoristas para evitar acidentes e garantir a segurança nas rodovias.

Irregularidades flagradas

Durante a fiscalização, foram registradas infrações graves, como um conjunto de veículos transportando vigas de concreto com dimensões excedentes, cujo sistema de freio do semirreboque estava parcialmente inoperante. Outra ocorrência envolveu um veículo que transportava aproximadamente 32 toneladas de blocos de rochas de granito, com fixação inadequada da carga, o que resultou em sua retenção para regularização.

No total, 14 veículos de carga foram fiscalizados, resultando em 26 autuações por infrações de trânsito.

Foto: Divulgação