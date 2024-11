Na manhã desta quarta-feira (dia 27), uma colisão entre um carro e uma moto deixou uma mulher ferida na BR-393, em Volta Redonda. O acidente ocorreu no Jardim Amália II, próximo ao semáforo localizado no km 285,8 da rodovia.

De acordo com informações preliminares, o acidente foi do tipo transversal, envolvendo um veículo Renegade e uma moto CG FAN. O Renegade estava saindo do Jardim Amália, enquanto a moto seguia pela BR-393. O impacto resultou em ferimentos na condutora da moto, uma mulher de 41 anos.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ela sofreu uma possível fratura no braço e foi levada para o Hospital São João Batista. O estado de saúde dela não foi divulgado pela unidade médica.

O tráfego no local foi afetado durante a ocorrência, mas já foi normalizado.

Foto: Divulgação/PRF