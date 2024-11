A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (dia 28), a Operação Ninfas, com o objetivo de combater o tráfico internacional de animais silvestres e exóticos, negociados pela internet. A ação ocorre no bairro Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro, onde policiais federais da Delegacia de Meio Ambiente (DMA) cumprem um mandado de busca e apreensão, expedido pela 3ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.

A investigação, iniciada pelo Setor de Repressão aos Crimes contra a Flora, Fauna e de Biopirataria da Polícia Federal, identificou perfis de redes sociais dedicados ao comércio ilegal de animais silvestres e exóticos. Nas postagens, eram oferecidas ninfas originárias do Monte Sungay – Ilha Filipinas, além de insetos e ovos de insetos exóticos, originários de países como Jamaica, Malásia, Indonésia, Cuba e Madagascar. O suspeito informava em seus anúncios que realizava entregas para todo o Brasil.

Vale ressaltar que é proibida a importação desses espécimes vivos para fins de criação com fins comerciais, manutenção em cativeiro como animal de estimação ou ornamentação. O investigado responderá pelos crimes de contrabando, receptação qualificada e introdução ilegal de espécime exótico.

O nome da operação se refere à forma imatura pela qual passam alguns insetos que sofrem metamorfose incompleta.

Foto: Divulgação/PF