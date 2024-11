Mais dois procurados pela Justiça foram presos nessa quarta-feira (dia 27) em Volta Redonda com o uso do sistema de reconhecimento facial da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop). A tecnologia, que opera por meio de câmeras do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), foi capaz de reconhecer dois homens, de 35 e 44 anos, que tinham mandado de prisão por dívidas de pensão alimentícia.

Os foragidos foram detidos por agentes da Guarda Municipal (GMVR) e da Operação “Segurança Presente” – parceria entre a prefeitura e o Governo do Estado -, logo após o sistema de reconhecimento facial acusar a identidade dos foragidos. Um dos homens demonstrou nervosismo com a abordagem e foi necessário o uso de algemas para resguardar a integridade física dos agentes e do foragido.

As prisões, que ocorreram entre a tarde e a noite dessa quarta-feira, foram realizadas em um espaço de pouco mais de quatro horas. Um detalhe é que um dos foragidos foi identificado de dentro de um carro que dirigia. Ambos foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil (93ª DP), onde os dados fornecidos pelo sistema de reconhecimento foram confirmados e os dois permaneceram presos na unidade policial.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou a eficácia do sistema de reconhecimento facial que vem sendo fundamental para prisões.

“O sistema está funcionando há 15 dias e já tivemos cinco foragidos da Justiça presos, e o melhor: sem qualquer tipo de efeito colateral. O equipamento só foi possível graças ao convênio com o Governo do Estado e pelo município possuir um sistema de monitoramento integrado, onde os agentes de segurança conseguem ser avisados e as ações estão sendo cirúrgicas”, disse Coronel Henrique.

Coronel Henrique ainda ressaltou que algumas prisões só foram possíveis com o uso dessa tecnologia.

“Recentemente tivemos a abordagem de uma senhora que estava com quatro crianças, uma delas de colo. E se não tivéssemos o apoio do sistema, o agente público certamente não teria ela como alvo. Contra ela havia um mandado de prisão em aberto por homicídio em São Paulo. Tivemos um outro caso de um senhor de 75 anos, envolvido no tráfico de drogas. Ou seja, seriam pessoas que passariam desapercebidas pelo agente público, que teria dificuldade numa abordagem e na identificação dessa pendência criminal”, observou o secretário.

Pioneirismo no uso da tecnologia no combate ao crime

Volta Redonda é a primeira cidade no estado, depois da capital, a contar com a tecnologia. O sistema de reconhecimento facial no município utiliza um software de ponta de origem russa, que cruza informações com o banco de dados da Polícia Civil, que contém informações sobre pessoas procuradas pela Justiça. A partir desse cruzamento de dados, o policial em patrulhamento é alertado e faz a abordagem, conduzindo o suspeito para a delegacia de polícia.

Foto: Divulgação/Semop