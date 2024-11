Sob a coordenação do delegado Michel Floroschk, agentes da 100ª DP (Porto Real) prenderam em flagrante na manhã desta quinta-feira (dia 28) um jovem, de 19 anos, como parte de um mandado de busca e apreensão relacionado a investigações de sequestro e cárcere privado. A ação ocorreu no bairro Jardim das Acácias.

O alvo é apontado como um dos principais suspeitos do sequestro de uma adolescente de 15 anos, ocorrido em 2 de fevereiro deste ano, no mesmo bairro. Segundo a polícia, ele também é membro da facção criminosa Comando Vermelho, que atua na região.

Durante a operação, os agentes encontraram na residência do suspeito um recipiente com sacolés de maconha rotulados com a inscrição “Amnésia Mac Ganja Braba 10”, marca associada à facção, além de tiras de maconha embaladas em plástico filme. Também foram apreendidos R$ 389 em espécie e três aparelhos celulares.

Ao ser confrontado com o material apreendido, o rapaz confessou a prática de tráfico de drogas e admitiu já ter comercializado parte dos entorpecentes. Diante da confissão e das evidências, ele foi levado à 100ª DP, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.