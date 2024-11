Uma operação da Polícia Militar realizada em um sítio no bairro Santa Lúcia, em Barra Mansa, resultou na prisão de um suspeito, de 21 anos, portando arma de fogo e na detenção temporária de outros seis indivíduos supostamente ligados à uma facção criminosa atuante na cidade. A ação ocorreu após denúncia anônima informando que membros da facção participavam de uma festa no local e estariam armados.

A equipe da PM, em conjunto com o Serviço Reservado (P2) e o Grupamento de Ações Táticas (GAT II), realizou uma observação prévia e identificou o indivíduo armado. Durante o cerco tático, a guarnição conseguiu detê-lo. Uma pistola 9mm da marca Bersa, com numeração suprimida, foi apreendida, além de 3 carregadores, contendo ao todo 34 munições intactas, todas da marca CBC; 7 aparelhos celulares; e R$ 40 em espécie. A pistola estava municiada com 17 munições, enquanto os outros dois carregadores continham 9 e 8 munições, respectivamente.

Os sete detidos foram informados sobre seus direitos constitucionais e conduzidos à 90ª DP. No entanto, ele foram ouvidos como testemunhas e liberados.O homem de 21 anos foi autuado pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, conforme o artigo 16 da Lei 10.826/03, e permaneceu preso.

Foto: Divulgação/PM