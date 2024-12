A construção do prédio destinado ao projeto “Retiro dos Atletas”, localizado no bairro Jardim Paraíba, em Volta Redonda, enfrenta novos contratempos. Inicialmente prevista para ser concluída em 14 meses, com prazo final estabelecido para o dia 21 de novembro, a obra agora enfrentará um atraso mínimo de seis meses. Em razão do não cumprimento do cronograma, a Prefeitura optou por conceder um aditivo ao contrato, ampliando o prazo de entrega, sem uma data definida para conclusão.

Com um custo estimado de R$ 6,3 milhões, a obra tem gerado críticas devido ao impacto no orçamento municipal e à dúvida sobre sua real necessidade, considerando outras prioridades para a população. A demora no andamento dos trabalhos também tem sido um ponto de atenção. A expectativa é que o prédio, que será destinado a abrigar ex-atletas de diversas modalidades, seja finalizado dentro de um prazo de até seis meses.

A edificação, que contará com sete andares, foi iniciada no final de 2023, com o terreno cedido pela Prefeitura e a parceria com os governos estadual e federal. O objetivo do projeto é proporcionar moradia e programas de esporte e lazer para ex-atletas, permitindo que compartilhem suas experiências com a sociedade. No entanto, o atraso na execução e os custos adicionais têm gerado questionamentos sobre a eficácia do planejamento e a real necessidade desse investimento.

Atrasos e avanços nas obras

Recentemente, as obras do “Retiro dos Atletas” avançaram com o assentamento das vigas e colunas do sétimo andar, utilizando mais de dez toneladas de estruturas metálicas. Ao todo, foram necessárias 70 toneladas para a construção dos sete andares, incluindo as fundações.

Com a conclusão dessa etapa, será iniciada a alvenaria, com o levantamento das paredes do sétimo pavimento, além da concretagem da laje. Também começaram os serviços para a construção de um muro de arrimo, que separará o terreno do Retiro dos Atletas da propriedade vizinha.

As paredes do segundo ao quarto andares já estão quase totalmente emboçadas, enquanto os trabalhos no quinto e sexto andares seguem adiantados, com a maior parte das paredes internas também emboçadas. As instalações elétrica e hidrossanitária foram concluídas no terceiro e quarto andares, e continuam sendo realizadas no quinto e sexto pavimentos.

Críticas da população

Moradores de Volta Redonda têm expressado descontentamento com o andamento da obra. “Enquanto isso, a cidade precisa de melhorias em áreas como saúde e educação. O dinheiro poderia ser melhor investido nesses setores”, afirma Marília Souza, moradora do Vila Rica.

Já João Carlos Esteves, residente no Aterrado, questiona a prioridade da obra: “Com tantos problemas em nossa infraestrutura, essa obra parece não ser a mais urgente para a comunidade.” Para Ana Costa, moradora do Açude, “é um desperdício de recursos. A Prefeitura deveria olhar mais para os bairros carentes e não focar em projetos como esse.”

Instalações e benefícios aos atletas

Com uma área total de quase dois mil metros quadrados, o prédio oferecerá apartamentos confortáveis para os ex-atletas, com sala em dois ambientes e TV, cozinha com ventilação e iluminação natural, banheiro (incluindo as adaptações necessárias) e quartos com ar-condicionado. A infraestrutura também incluirá elevador, lavanderia, área de recreação e biblioteca.

Apesar dos avanços nas obras, o atraso e o custo elevado continuam gerando questionamentos sobre a prioridade do projeto e a eficácia na execução dentro dos prazos estabelecidos. A Prefeitura de Volta Redonda, no entanto, segue apostando na conclusão da obra, tratando-a como uma importante contribuição para o setor esportivo da cidade.

Foto: arquivo/Divulgação