Dando sequência no planejamento para a temporada 2025, o Volta Redonda Futebol Clube acertou a renovação do empréstimo do atacante Bruno Santos, um dos artilheiros do time no ano com sete gols. O novo vínculo com o Esquadrão de Aço vai até o final de 2025, com opção de compra.

Feliz com as conquistas no ano e com a renovação, o atacante já demonstra foco nos objetivos da próxima temporada.

“Fico muito feliz em ter ajudado o Volta Redonda em 2022 e agora em 2024. Feliz também pela conquista do tão sonhado acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. A expectativa para 2025 é grande, espero que façamos mais um ano incrível para o clube e que os nossos objetivos da próxima temporada sejam alcançados”, projetou.

Bruno Santos está em sua segunda passagem pelo Voltaço. Em 2022, o atacante marcou 14 gols em 22 jogos, sendo o artilheiro da A2 do Campeonato Carioca.

Em meados deste ano, retornou para o Esquadrão de Aço, ajudou a equipe na conquista do acesso para a Série B após 26 anos e no título da Série C do Brasileirão, anotando sete gols em 17 partidas.

Além de Bruno Santos, o Volta Redonda já anunciou a renovação com o treinador Rogério Corrêa, o volante Bruno Barra, o meia PK e com o atacante MV.

