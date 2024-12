Policiais militares e um guarda municipal do Sistema Integrado de Segurança de Volta Redonda, serviço ligado à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), salvaram a vida de um bebê no último sábado (dia 30), no bairro Aterrado. A criança, de um ano de idade, havia perdido a consciência após sofrer uma convulsão e engasgar.

Os agentes estavam em patrulhamento pelo Aterrado, quando foram chamados pela mãe da criança e realizaram a manobra de Heimlich, desobstruindo as vias respiratórias e a salvando. Após a ação, o bebê foi levado ao hospital, onde recebeu os cuidados necessários, já está em casa e passa bem.

A mãe da criança, a advogada Beatriz Corrêa, de 26 anos, contou que levava a filha de carro ao hospital, devido a sintomas gripais, incluindo febre, quando em determinado momento a bebê teria sofrido uma convulsão. Desesperada e na companhia da mãe, ela disse que pediu ajuda aos agentes do Sistema Integrado de Segurança Pública.

“A gente estava passando pelo estádio e a minha filha começou a ter uma convulsão. A minha mãe estava com ela atrás e eu dirigindo. Minha mãe começou a ficar muito nervosa, porque a gente não sabia o que fazer. Liguei o pisca-alerta e fui tentando ultrapassar os carros, mas a maioria não me dava passagem. E estava com muito trânsito. Então a gente não ia conseguir chegar até o hospital. Vimos o carro da polícia, eu gritei, parei o carro ali e automaticamente eles nos ajudaram”, relatou Beatriz.

A jovem disse que, como ela e a mãe estavam muito nervosas, elas não conseguiram explicar o que havia acontecido. No entanto, a rápida ação dos agentes foi essencial para salvar a vida da filha.

“A gente não conseguiu explicar muito bem, a princípio eles acharam que era um engasgo, então já fizeram a manobra. Nisso já foi possível estabilizar a convulsão da minha filha e aí eles salvaram a vida dela ali. Em seguida, eles nos levaram na própria viatura para o hospital e aí chegamos rápido. No hospital ela foi atendida e foi constatado que realmente ela sofreu uma convulsão por conta da febre. E agora, graças a Deus, ela já está em casa e fazendo o tratamento certinho. Graças aos policiais ela conseguiu chegar a salvo no hospital”, disse, agradecendo o atendimento dos agentes de segurança pública.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, parabenizou a ação dos agentes do Sistema Integrado de Segurança Pública e enfatizou que o serviço tem alcançado resultados muito positivos no auxílio à população de Volta Redonda.

“Parabenizo o guarda municipal Alessandro e os policiais militares: 2º sargento Mayk e cabo R. Paiva, pela prontidão no atendimento. O Sistema Integrado é um serviço suplementar, que otimiza recursos das forças de segurança do município e tem oferecerido auxílio à população nos momentos de dificuldades, exercendo o conceito de polícia de proximidade. Servir e proteger é papel de todo agente de segurança pública e foi isso que eles fizeram nesse momento. Parabenizo os agentes e reforço à população: confiem na Segurança Pública, para todos os tipos de assuntos”, disse Coronel Henrique.

Foto: Arquivo pessoal/Cedida por Beatriz Corrêa