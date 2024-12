O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja, indicando perigo, para tempestades com possibilidade de granizo em todas as cidades do Sul do Rio de Janeiro e Costa Verde. O aviso é válido desta segunda-feira (dia 2) até as 10h de quarta-feira (dia 4), destacando a necessidade de atenção redobrada.

De acordo com o Inmet, o volume de chuva pode variar entre 30 e 60 mm por hora ou atingir até 100 mm por dia, com ventos que podem alcançar impressionantes 100 km/h. Esses fenômenos representam riscos significativos, como cortes de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e danos em plantações, o que pode impactar diretamente o cotidiano da população e a economia local.

Recomendações de segurança

O Inmet orienta os moradores a evitar se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de quedas e descargas elétricas. Também não é recomendado estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda, para prevenir acidentes causados pelos ventos fortes.

Atenção à emergência

Em caso de necessidade, a população deve acionar a Defesa Civil pelo número 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193. As autoridades reforçam a importância de seguir as orientações de segurança para minimizar os impactos das tempestades e proteger a integridade física das pessoas.

O alerta se soma à preocupação crescente com eventos climáticos extremos, que têm se tornado mais frequentes nos últimos anos. A população deve permanecer atenta às atualizações meteorológicas e adotar medidas preventivas para enfrentar as próximas 48 horas com maior segurança.

Foto: Reprodução/Inmet