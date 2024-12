Policiais civis da 88ª DP (Barra do Piraí) prenderam, na última sexta-feira (dia 29), um homem em flagrante por furto de energia. A prisão ocorreu após denúncias sobre o crime em um estabelecimento comercial no bairro Califórnia, em Barra do Piraí.

De acordo com os agentes, técnicos da companhia de energia confirmaram que o proprietário do local utilizou um método para obstruir o sistema do medidor eletrônico e reduzir o valor da conta. O equipamento foi apreendido e encaminhado à perícia.