Com a chegada do período de festas, o Sider Shopping anunciou, nesta terça-feira (dia 3), uma programação de horários especial para o mês de dezembro, visando atender às demandas dos clientes e oferecer mais conforto durante as compras de Natal e Ano Novo.

Confira os detalhes:

De 01 a 12/12 – Horário de funcionamento normal (segunda a sábado):

Lojas e quiosques: 9h às 21h

Alimentação e lazer: 10h às 22h.

Domingos especiais (08, 15 e 22/12):

Lojas e quiosques: 10h às 22h.

Alimentação e lazer: 11h às 22h.

De 13 a 23/12 – Horário ampliado (segunda a sábado):

Lojas e quiosques: 9h às 22h.

Alimentação e lazer: 10h às 22h.

Véspera de Natal (24/12):

Lojas e quiosques: 9h às 18h.

Alimentação e lazer: 10h às 18h.

Natal (25/12):

Fechado ao público.

De 26 a 30/12 – Horário normal (segunda a sábado):

Lojas e quiosques: 9h às 21h

Alimentação e lazer: 10h às 22h.

Domingo (29/12):

Lojas e quiosques: 14h às 20h.

Alimentação e lazer: 11h às 22h.

Véspera de Ano Novo (31/12):

Lojas e quiosques: 9h às 18h.

Alimentação e lazer: 10h às 18h.

Ano Novo (01/01):

Fechado ao público.