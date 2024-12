Uma operação conjunta entre a 93ª DP (Volta Redonda), 88ª DP (Barra do Piraí), 89ª DP (Resende), 91ª DP (Valença), além de unidades policiais de Araxá (MG), São Paulo (SP) e Campinas, com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do 10º Batalhão de Polícia Militar, foi deflagrada na manhã desta terça-feira (dia 3). A ação, denominada “Operação Ponto Final”, cumpriu mandados de busca e apreensão em diversas cidades, desarticulando uma quadrilha especializada no furto de módulos eletrônicos de ônibus.

Os furtos, que causaram prejuízos milionários às empresas de transporte e afetaram seriamente o serviço de transporte público, tiveram como um dos principais alvos a Viação Triecon. A operação resultou na identificação de suspeitos ainda não qualificados, na recuperação de parte dos módulos roubados e na apreensão de celulares usados para organizar os crimes.

Durante as buscas, foram apreendidas seis armas de fogo com numeração raspada e munições. A operação também concluiu investigações conduzidas pelas delegacias envolvidas, reforçando o compromisso das autoridades em combater a criminalidade e proteger a população.

A Polícia Civil informou que as investigações seguem em andamento para identificar outros possíveis envolvidos e recuperar o restante do material furtado, destacando a importância da cooperação entre diferentes forças de segurança para o sucesso da operação.

A Viação Elite, uma das principais empresas de transporte da região, está entre as mais prejudicadas pela quadrilha alvo da operação. Só no último mês, a garagem da empresa, localizada no bairro Jardim Belvedere, em Volta Redonda, foi invadida duas vezes: nas madrugadas de 9 e 26, criminosos furtaram módulos eletrônicos de 61 ônibus. Os ataques causaram a paralisação temporária de parte da frota, gerando sérios transtornos ao sistema de transporte municipal e intermunicipal. A empresa destacou que a reposição dos módulos roubados é difícil devido à baixa disponibilidade no mercado, e que está tomando medidas para minimizar os impactos à população.

Foto: Divulgação