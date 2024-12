Um motociclista de 20 anos ficou gravemente ferido após colidir com um automóvel na noite de segunda-feira (dia 2), na pista auxiliar da Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. O acidente aconteceu por volta das 21h, na altura do km 276, próximo ao bairro Monte Cristo.

Segundo a PRF, o condutor do Kwid, um idoso de 70 anos, não sofreu ferimentos e apresentou toda a documentação em ordem. O teste do bafômetro realizado no local indicou resultado negativo para consumo de álcool, descartando qualquer irregularidade por parte do motorista.

Já o motociclista, que não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH), sofreu lesões graves, incluindo suspeita de traumatismo craniano e múltiplas fraturas. Ele foi socorrido por uma equipe do SAMU e encaminhado à Santa Casa de Barra Mansa, onde permanece internado.

Foto: Divulgação/PRF