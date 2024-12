A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Ordem Pública, está instalando novas câmeras de segurança no Centro, nas principais áreas comerciais e nas entradas e saídas da cidade. A iniciativa tem por objetivo reforçar a segurança, através da análise inteligente das imagens que serão captadas, além de permitir ao município tomadas de decisões preventivas ou corretivas.

De acordo com o secretário da pasta, Capitão Daniel Abreu, as câmeras possuem tecnologia de reconhecimento facial e de leitura de placas, oferecendo tranquilidade aos moradores e eficiência nas operações de segurança. “Os equipamentos estão sendo instalados nas principais áreas comerciais do município, como o Centro, Ano Bom, Vila Nova, Região Leste e nas entradas e saídas da cidade. O sistema de videomonitoramento é capaz de identificar pessoas em tempo real, auxiliando os agentes de trânsito e segurança nas ocorrências, no combate à criminalidade e na localização de foragidos”, destacou.

Ainda segundo o secretário, o intuito é tornar a segurança pública mais ágil, eficiente, tecnológica e facilitar a comunicação com a população, aproximando o morador dos agentes de segurança. “Todo o nosso sistema terá cerca de 200 câmeras, contando com as já existentes e com as mais de cem que estamos colocando. Além disso, estamos instalando totens, que além do monitoramento, também vai possibilitar a comunicação da população com a central, fazendo a aproximação do morador com o sistema e dando mais agilidade para os atendimentos emergenciais”, explicou.

Fotos: Felipe Vieira e Chico de Assis