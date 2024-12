O Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (GAECO/MPRJ), com o apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ), e a Polícia Civil, por meio da 134ª DP (Campos dos Goytacazes), cumprem, nesta quarta-feira (dia 4), mandados de busca e apreensão contra 14 investigados por integrarem esquema de clonagem de carros e receptação de peças automotivas para utilização em veículos adquiridos em leilão. A pedido do MPRJ, os mandados foram expedidos pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campos dos Goytacazes, local da operação.

De acordo com o requerimento do GAECO/MPRJ, a investigação também apura a atuação do grupo em crimes de estelionato, praticados por meio de golpes virtuais. Ainda segundo os promotores de Justiça do GAECO/MPRJ, os investigados exibem um estilo de vida extravagante, ostentando joias e itens de ouro frequentemente mostrados nas redes sociais, além de possuírem carros de luxo importados. Um dos investigados é proprietário de um veículo BMW avaliado em R$ 225 mil, registrado em nome de uma empresa da qual é sócio. A maioria dos investigados possui antecedentes criminais por estelionato.

Foto: Divulgação/MPRJ