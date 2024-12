Um filhote de macaco-prego foi resgatado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na rodovia Presidente Dutra (BR-116), na madrugada desta quarta-feira (dia 4), em Itatiaia. Três homens foram detidos, suspeitos da prática de crime contra a fauna.



Por volta de 1h, uma equipe PRF do Grupo de Operações com Cães (GOC) fazia uma fiscalização (blitz) quando abordaram um veículo de passeio. Além do condutor, havia mais dois passageiros e, sobre o banco traseiro, um filhote de macaco-prego (Sapajus). Um dos ocupantes revelou aos policiais que comprou o mamífero por R$ 2,5 mil, mas não informou a fonte. Os três já haviam praticado a mesma infração penal em outubro deste ano. Eles não quiseram se pronunciar sobre o caso.

Nenhum deles apresentou documentação que comprovasse ser criador credenciado e também não possuía nota fiscal. No Brasil, o Ibama autoriza a compra e venda de dois gêneros de macacos: o sagui e o prego, desde que atendidas as condições exigidas por lei. As medidas legais protegem os bichos dos abusos comuns do comércio ilegal de animais silvestres, dos maus-tratos, dos cuidados inadequados e do abandono que muitas vezes sofrem quando são criados por pessoas que desconhecem suas necessidades especiais. Quando animais silvestres são mantidos como “pets” de forma irregular, além de ser crime, contribui para a promoção do tráfico de animais.

O filhote resgatado passou por cuidados veterinários e foi direcionado para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) do IBAMA, em Seropédica/RJ.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil (99ª DP).

Foto: Divulgação/PRF