Uma operação policial realizada na madrugada desta sexta-feira (dia 6) no bairro Alto do Rio Bonito, em Vassouras, resultou na apreensão de um revólver calibre .32 e substâncias aparentando ser cocaína. Um homem suspeito de efetuar disparos de arma de fogo foi detido e uma mulher foi qualificada e liberada após assumir a posse dos entorpecentes.

Segundo a Polícia Militar, as equipes chegaram ao local após informações fornecidas pela vítima de disparo de arma de fogo, que identificou o autor. O suspeito foi localizado em sua residência e autorizou buscas no imóvel, onde nada ilícito foi encontrado. Contudo, em uma área comum compartilhada com uma vizinha, os policiais encontraram um revólver calibre .32, sem munições, e oito invólucros de pó branco com características de cocaína, etiquetados com valores de R$ 25 e R$ 50 e identificados como provenientes da localidade Santa Amália.

O homem foi conduzido à 95ª DP, onde negou as acusações. A mulher, vizinha do suspeito, não foi inicialmente conduzida por cuidar de sua mãe idosa e com Alzheimer. No entanto, pela manhã, ela compareceu à delegacia, assumindo a posse dos entorpecentes e alegando ser usuária, mas negando vínculo com a arma de fogo.

Após prestar esclarecimentos, a mulher foi liberada mediante assinatura de um termo circunstanciado, enquanto o material apreendido foi encaminhado para perícia. O homem permanece detido na Unidade Prisional Judiciária (UPJ) aguardando decisão final.

O caso segue sob investigação e a autoridade policial determinou que a vítima seja ouvida no hospital para elucidação dos fatos.

