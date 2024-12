A Polícia Militar apreendeu, na quinta-feira (dia 5), 70 pinos de cocaína em Arrozal, distrito de Piraí. A ação foi motivada por uma denúncia anônima que alertava sobre a comercialização de drogas em uma trilha que conecta ruas do Loteamento Irmã Terezinha.

Segundo informações da corporação, equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) e da Supervisão de Oficial se dirigiram ao local indicado, onde abordaram um casal suspeito de envolvimento com o tráfico. Durante a revista pessoal, nada foi encontrado com os dois, mas buscas na área de mata próxima resultaram na localização de uma sacola plástica contendo os entorpecentes.

Os pinos de cocaína estavam etiquetados com a inscrição “CPX do Arrozal, Pó de R$ 8, CV”. O material foi encaminhado à 94ª DP (Piraí), onde o caso foi registrado e o material apreendido será submetido a perícia.

A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar possíveis conexões com o tráfico organizado na região.

Foto: Divulgação