Cláudio Garcia Boher, o Dinho 66, garantiu sua reeleição à presidência da Liga de Desportes de Volta Redonda (LDVR) para o mandato 2025-2027. O resultado foi definido durante uma assembleia realizada no dia 3, na sede da entidade, no bairro Sessenta. Ao lado do vice-presidente Rogério Loureiro, que também foi reconduzido ao cargo, Dinho conquistou o apoio das associações filiadas para dar continuidade ao trabalho iniciado em 2019.

A continuidade do trabalho iniciado em 2019 é o foco da gestão de Dinho, que destacou os avanços já conquistados e traçou metas para o próximo período. “Minha reeleição representa a continuidade do trabalho que temos desenvolvido desde 2019. Vamos dar sequência aos campeonatos que já realizamos, promover competições de categorias de base e buscar o título de campeão Estadual Sub-17”, afirmou.

Parceria

O presidente destacou a parceria de sucesso com o vice, Rogério Loureiro. “Rogério é um amigo que Deus me deu. Nossa parceria tem sido muito positiva, e ele está sempre disposto a ajudar no que for necessário. Juntos, estamos comprometidos em fortalecer o esporte amador em Volta Redonda.”

Estrutura e inclusão social

Entre os planos de Dinho para os próximos anos, está a modernização da sede da LDVR. Ele lembrou a reforma feita no início de sua gestão, em 2019, e afirmou que novas melhorias serão implementadas. “Queremos repetir o trabalho que fizemos no início do primeiro mandato e trazer mais avanços para a estrutura da Liga.”

Além disso, segundo ele, a LDVR seguirá investindo em projetos sociais voltados à inclusão. “Desde 2019, temos um projeto de Jiu-jitsu gratuito para crianças, com entrega de quimonos sem custo. Queremos continuar promovendo ações como essa, porque o esporte é um importante meio de transformação social”, destacou o presidente.

Fortalecimento do

esporte amador

A busca por mais parcerias e patrocínios é outra prioridade. Dinho reforçou a importância da transparência e da credibilidade na gestão das competições como um diferencial da LDVR. “Nosso trabalho sempre foi pautado pela seriedade, e isso é fundamental para atrair recursos e fortalecer o esporte amador na cidade”, pontuou.

Ele também destacou a relação positiva com a Prefeitura de Volta Redonda e a Secretaria de Esporte e Lazer. “Temos uma boa parceria e sempre buscamos o diálogo para desenvolver iniciativas em conjunto.”

Planos para jovens e categorias de base

Uma das principais apostas da nova gestão será o incentivo às categorias de base. Segundo Dinho, a meta é organizar competições com custo zero ou o mais baixo possível para facilitar o acesso de jovens atletas. “Realizando campeonatos e torneios para todas as idades, conseguimos criar oportunidades para descobrir novos talentos e formar futuros atletas profissionais.”

Visibilidade e crescimento

Para aumentar o prestígio do esporte amador no município, o presidente ressaltou a importância da divulgação e da valorização dos clubes participantes. “Vamos continuar divulgando nossas competições e buscando parcerias para os clubes filiados e convidados. Nosso objetivo é fortalecer o esporte amador e colocar Volta Redonda como referência na região”, concluiu.