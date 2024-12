O Volta Redonda Futebol Clube anuncia a contratação do lateral-direito Cayo Tenório, de 25 anos. O atleta estava no Nova Iguaçu, onde foi vice-campeão estadual, e chega com contrato válido até o fim do Campeonato Carioca.

Em 2024, o lateral atuou em 14 partidas pela equipe laranja, entre Campeonato Carioca, Copa Rio e Série D do Campeonato Brasileiro.

Cria das categorias de base do Vasco da Gama, Cayo Tenório subiu para o profissional em 2020, atuando em 33 jogos. O atleta passou, ainda, por Azuriz e Boavista.

“A minha chegada foi muito tranquila. Muito bem recebido pela comissão técnica e atletas. Já percebi que é um grupo vencedor e é muito bom estar ao lado de pessoas com esse pensamento. Só quero ajudar o Volta Redonda a conquistar os seus objetivos. E desde já agradecer ao presidente, diretoria e comissão técnica por terem confiado no meu trabalho. Agora é performar dentro de campo e ajudar o clube no decorrer do ano”, disse o atleta.

Cayo Tenório é o segundo reforço do Esquadrão de Aço para 2025. Além dele, o Esquadrão de Aço anunciou o meia Luciano Naninho.