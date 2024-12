A Transporte Excelsior deu mais um passo significativo rumo à sustentabilidade com a aquisição do Scania 460cv, seu primeiro caminhão movido a gás. O lançamento ocorreu nas dependências da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e contou com a presença de representantes da gerência e coordenação da logística da empresa além de Rogério Loureiro, diretor Superintendente da Excelsior, e André Cerqueira, representante da Scania.

A adoção do caminhão a gás é uma solução estratégica alinhada aos compromissos ambientais da transportadora. A iniciativa reflete o esforço da empresa em reduzir as emissões de carbono e buscar alternativas mais limpas e eficientes no setor de transporte.

“Desde o início, a Scania se comprometeu a liderar a transição para um sistema de transporte mais sustentável. Trabalhamos para criar um novo mercado, unindo forças com produtores, distribuidores e entidades públicas de gás”, destacou André Cerqueira durante o evento. “Hoje, com a implementação dos corredores azuis e a crescente expansão da rede de postos no Brasil, oferecemos aos nossos parceiros soluções que unem inovação, economia e respeito ao meio ambiente.”

Rogério Loureiro, diretor da Transporte Excelsior, também ressaltou a importância histórica da aquisição. “A chegada do Scania 460cv vai além de adicionar um novo veículo à nossa frota. É um marco na consolidação do nosso compromisso com as práticas ESG (ambientais, sociais e de governança). Este caminhão movido a gás representa um avanço significativo e reafirma nossa jornada rumo a um futuro mais sustentável”, afirmou Rogério.

A implementação do caminhão a gás reforça o papel de liderança da Transporte Excelsior na adoção de práticas sustentáveis, destacando sua disposição em contribuir ativamente para um setor de transporte rodoviário mais limpo e responsável.