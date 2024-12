A CCR RioSP realiza nos dias 14 e 15 de dezembro uma série de serviços de rotina na pista de descida da Serra das Araras. Serão realizados serviços de revitalização e reforço da sinalização horizontal e vertical, limpeza dos dispositivos de drenagem e manutenção de rotina dos dispositivos de segurança viária. As atividades têm previsão de início às 22h do dia 14, sábado, com liberação às 5h de domingo, dia 15.

Durante os trabalhos, a pista de descida terá o tráfego desviado para a pista de subida (sentido São Paulo), que irá operar no sistema de mão dupla. Toda a região será sinalizada com cones e homens bandeiras. Ao trafegar pelo trecho, o motorista deve respeitar a sinalização e o limite de velocidade que é de 40km/h. Em caso de chuva ou mal tempo os serviços podem ser adiados ou interrompidos para segurança de colaboradores e motoristas do trecho.

Para saber das condições de tráfego na Via Dutra, o motorista tem os seguintes canais da CCR RioSP:

•WhatsApp (11) 2795-2238;

•APP CCR CCR Rodovias;

•Site da concessionária www.ccrriosp.com.br

0800 017 35 36