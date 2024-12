Agentes da 19ª DP (Tijuca) e da 143ª DP (Itaperuna) deflagraram, nesta quinta-feira (dia 12), a “Operação Mascarado” contra uma organização criminosa envolvida em estelionato eletrônico contra pessoas ligadas ao meio do futebol. A ação teve como objetivo cumprir três mandados de busca e apreensão em sete endereços no município de Itaperuna, Região Noroeste do estado, e conta com apoio de equipes do Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC) e do Departamento-Geral de Polícia do Interior (DGPI).

Durante a ação, um homem foi preso em flagrante pelo crime de tentativa de fraude eletrônica. Os agentes também apreenderam dispositivos eletrônicos, que serão analisados no decorrer da investigação. Segundo os policiais, os criminosos se passavam por pessoas famosas do mundo do futebol para pedir a jogadores e treinadores valores como forma de doações. A quadrilha atua desde 2022 e já se passou pelo ex-atleta Elias Mendes Trindade. O grupo utilizou uma foto dele em um perfil falso de aplicativo de mensagem e solicitou a outros jogadores, ex-jogadores e técnicos uma doação para ajudar a salvar uma criança que tinha uma doença rara. Inclusive, os criminosos pediram que a vítima gravasse um vídeo encorajando outras pessoas a doarem para dar maior veracidade ao golpe.

Neste ano, dois jogadores de futebol foram enganados e receberam mensagens de um perfil que utilizava a foto de Dorival Júnior, técnico da Seleção Brasileira. Os criminosos também passaram a enviar um áudio com a voz do treinador, possivelmente feito por meio de inteligência artificial, para ganhar a confiança das vítimas e, em seguida, pedir doações para ajudar a população afetada pela chuva na Região Sul do país.

Durante as investigações, os agentes identificaram o líder da quadrilha, que já teria aplicado este golpe em dezenas de personalidades. Ele também teria cometido este tipo de crime em Minas Gerais, sua terra de origem, e vive atualmente em Itaperuna, de onde continuava a praticar os delitos. O material arrecadado durante a operação será analisado para elucidar o esquema criminoso e identificar outros envolvidos.