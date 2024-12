Barra Mansa será contemplada com uma base completa do programa Segurança Presente, incluindo tecnologias como reconhecimento facial, viaturas e bicicletas para patrulhamento. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (dia 13), durante o programa Bom Dia Cidade, da Rádio Cidade do Aço, que recebeu o deputado federal General Eduardo Pazuello (PL). A iniciativa faz parte de uma série de investimentos destinados à segurança, saúde e educação na região, viabilizados por emendas parlamentares.

Investimentos na Região

Pazuello destacou que cerca de R$ 8 milhões foram alocados para Volta Redonda, Barra Mansa e Resende, com quase metade do valor já comprometido para essas cidades. Em Volta Redonda, por exemplo, R$ 1,5 milhão será aplicado na saúde, além da aquisição de um tomógrafo computadorizado no valor de R$ 2 milhões. Além disso, o programa Segurança Presente na cidade será equipado com bicicletas elétricas para ampliar a mobilidade dos agentes.

Já em Barra Mansa, além da base de segurança, haverá destinação de verbas para a saúde e investimentos para a implementação de uma escola cívico-militar.

O Rio de Janeiro e a crise na segurança pública

O deputado enfatizou que o Rio de Janeiro é o epicentro da crise de segurança pública no Brasil, com facções criminosas como o Comando Vermelho atuando em 23 estados. Ele reforçou a necessidade de medidas mais enérgicas para combater o avanço da criminalidade.

Na Câmara dos Deputados, inclusive em uma semana marcada por debates decisivos sobre segurança, Pazuello votou a favor de projetos polêmicos, como a castração química para pedófilos, internações compulsórias e medidas que fortalecem o papel dos estados no enfrentamento às facções criminosas.

Críticas às condições da Via Dutra

Durante a entrevista, o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, também participou e chamou atenção para os frequentes acidentes envolvendo carretas na Rodovia Presidente Dutra. Ele criticou a ausência de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e sugeriu medidas como a redução da velocidade máxima para carretas a 80 km/h e penalizações severas para motoristas negligentes.

“Estamos vendo um descaso que coloca vidas em risco diariamente. Precisamos de ações urgentes para evitar que esses acidentes continuem prejudicando o principal eixo rodoviário do país”, afirmou o prefeito.

Reconhecimento regional

Ainda durante a visita à região, General Pazuello esteve com o prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, e elogiou a decoração natalina da cidade, destacando o impacto positivo para a população e o comércio local.

Com os investimentos anunciados, a expectativa é de que as ações contribuam para a melhoria da qualidade de vida e o fortalecimento da segurança pública nas cidades da região Sul Fluminense.