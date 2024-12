Estão abertas as inscrições para o curso extensivo do Pré-Vestibular Cecierj, para atender a candidatos que desejam se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), Vestibular Cederj e outros vestibulares. Ao todo são ofertadas 8.610 vagas sendo 5.610 para as aulas na modalidade presencial e 3 mil online. As inscrições podem ser feitas, gratuitamente, até 24 de fevereiro de 2025, pela página http://www.cecierj.edu.br/pre-vestibular/. A iniciativa é da Fundação Cecierj, vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação.

O extensivo do Pré-Vestibular Cecierj será oferecido gratuitamente de 22 de março a 6 de dezembro de 2025. As aulas presenciais do extensivo irão ocorrer nos 45 polos instalados no estado do Rio de Janeiro, sendo 38 unidades com aulas aos sábados e sete que funcionarão às terças e quintas-feiras. Candidatos que optarem pela modalidade on-line do curso só terão direito à versão digital do material didático e toda a interação com tutores será realizada na plataforma virtual de aprendizagem do Pré-Vestibular Cecierj.

– É com grande orgulho que abrimos mais de oito mil vagas para o pré-vestibular da Fundação Cecierj, preparatório gratuito para o ENEM. A educação é a maior ferramenta de transformação social e, como secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro, iremos trabalhar para que todos os estudantes tenham condições de ingressar no ensino superior – destacou o secretário Anderson Moraes.

Quem pode se inscrever

Podem se inscrever os candidatos que, em 2025, estiverem matriculados no último ano do ensino médio em instituições de ensino públicas ou particulares; candidatos que já tenham concluído o ensino médio; e candidatos matriculados no segundo e primeiro ano do ensino médio, sendo neste caso, a ocupação de vaga condicionada à existência de vaga ociosa.

Sobre o curso

Criado em 2003, o Pré-Vestibular Cecierj é um curso preparatório para as provas de acesso às universidades. Atende mais de sete mil alunos por ano em todo o Rio de Janeiro, sendo totalmente gratuito, inclusive com oferta de material didático impresso para os alunos.

As disciplinas oferecidas são Biologia, Espanhol, Física, Geografia, História, Inglês, Matemática, Português, Química e Redação. Os tutores são escolhidos mediante processo seletivo que abrange prova de conteúdo e didática que é realizada anualmente.