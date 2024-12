A madrugada deste domingo (dia 15) registrou duas tentativas de assalto com disparos de arma de fogo em Volta Redonda, que resultaram em uma mulher ferida e na apreensão de um adolescente. Os crimes ocorreram em locais próximos, nos bairros Vila Americana e Jardim Amália II, e estão sendo investigados.

A primeira ocorrência envolveu uma mulher de 30 anos, que foi baleada de raspão no braço esquerdo enquanto dirigia na Rua Paraguai, na Vila Americana. Ela havia deixado uma amiga em casa e, ao manobrar o carro, foi abordada por dois criminosos armados em uma motocicleta. Durante a tentativa de roubo, um dos assaltantes disparou contra o veículo, atingindo o para-brisa. Ao perceber que foi ferida, a vítima acelerou em busca de socorro, mas perdeu o controle do carro e colidiu contra a mureta de um posto de combustíveis na Avenida Desembargador Ellis Hermydio Figueira, no bairro Aterrado. Populares prestaram os primeiros socorros e a mulher foi encaminhada para o Hospital São João Batista. Até o momento, os suspeitos não foram localizados.

Em seguida, uma segunda tentativa de assalto ocorreu na BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), no bairro Jardim Amália II. Um motorista teve seu carro, um Kia Soul, alvejado por um assaltante armado, mas conseguiu escapar ileso. Durante a fuga, o criminoso disparou contra as janelas dianteiras do veículo. A vítima acionou a Polícia Militar, que conseguiu localizar um adolescente de 15 anos em companhia de outros dois homens. O menor foi apreendido, e com ele foram encontradas cápsulas deflagradas de munição calibre 38. Os outros dois suspeitos fugiram para dentro de uma empresa e ainda não foram encontrados.

As investigações seguem em andamento. As duas tentativas de assalto apresentam semelhanças e podem estar relacionadas.