Um episódio de violência marcou a noite de sábado (dia 14) no bairro Jardim Belvedere, em Volta Redonda. Um homem invadiu a casa da ex-mulher e agrediu brutalmente a própria filha, de 26 anos, com golpes de barra de ferro na cabeça. O crime aconteceu na Rua Romeu da Costa Vieira, e o agressor, que também atacou a ex-companheira, fugiu do local e ainda não foi encontrado.

Segundo informações da Polícia Militar, o homem teria invadido a residência pelo portão da garagem, perguntando pelo marido da filha. Ao ser informado de que o genro não estava, ele avançou contra a jovem com uma barra de ferro.

De acordo com o relato da ex-mulher do suspeito, ele desferiu diversos golpes com a barra de ferro e socos na cabeça da filha, causando intenso sangramento. Com dificuldade, a ex-companheira conseguiu afastá-lo e retirá-lo da casa. No quintal, o homem ainda a agrediu, derrubando-a no chão.

Após os gritos desesperados de familiares, o agressor deixou o local. A Polícia Militar realizou buscas nos endereços conhecidos do suspeito, que trabalha como motorista de van escolar, mas ele segue foragido.

A jovem foi levada ao Hospital São João Batista e, felizmente, não corre risco de morte. O motivo que levou o homem a cometer o ataque ainda é desconhecido.