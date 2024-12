Uma mulher de 33 anos foi atropelada na manhã desta quarta-feira (dia 18), na Rodovia Presidente Dutra, em Piraí. O acidente aconteceu por volta das 9h, na altura do km 256, no sentido Rio de Janeiro. O atropelamento foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que, ao chegar no local, apurou que a vítima havia sido atingida por uma BMW 318I e cor cinza. O condutor do carro, no entanto, não prestou socorro à vítima e fugiu do local, caracterizando o crime de omissão de socorro.

A mulher, que sofreu ferimentos no acidente, foi atendida por uma equipe de resgate médico da CCR RioSP e encaminhada ao Hospital São João Batista, em Volta Redonda. Segundo a PRF, a vítima recebeu os primeiros cuidados ainda no local do atropelamento.

De acordo com a PRF, o crime de omissão de socorro está previsto no Art. 304 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que estabelece penas de detenção de seis meses a um ano, ou multa, caso o condutor deixe de prestar socorro imediato à vítima ou, quando não puder fazer isso diretamente, falhe em acionar a autoridade pública.

Além disso, a PRF elaborou o Laudo Pericial de Acidente de Trânsito (LPAT) e apresentou a ocorrência à 94ª DP (Piraí) para registro dos crimes de omissão de socorro e lesão corporal na direção de veículo automotor, ficando a unidade da Polícia Judiciária responsável pela investigação para se chegar ao autor dos crimes relatados.

Foto: Arquivo/PRF