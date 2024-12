A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, na noite de terça-feira (dia 18), 11 aves silvestres durante uma fiscalização na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. O flagrante ocorreu por volta das 19h10, quando a equipe do Grupo de Enfrentamento a Crimes Ambientais abordou um Fiat Strada que transportava as aves de forma irregular.

Ao inspecionar o carro, os agentes perceberam a presença de alpiste e tenebrios, larvas comumente utilizadas para alimentar pássaros. O motorista, um homem de 55 anos, revelou que estava transportando as aves para sua residência em Pernambuco, após adquiri-las por R$ 1.200 em São Paulo. Durante a busca, os policiais encontraram as aves acondicionadas de maneira inadequada, em caixas improvisadas feitas de canos de PVC e madeira, sob os bancos do veículo.

As 11 aves resgatadas, das quais pelo menos 10 são nativas da fauna brasileira, incluíam espécies como o trinca-ferro, o tempera-viola, pintassilgos, cardeais-amarelos e até um pintassilgo europeu, espécie exótica. Algumas das aves estavam visivelmente machucadas, provavelmente devido ao transporte em condições precárias, com pouco espaço, falta de ventilação e sem acesso à água.

O condutor informou aos policiais que havia saído de São Paulo às 15h, o que significa que as aves estavam em péssimas condições por pelo menos quatro horas. A situação chamou a atenção das autoridades para o risco que o tráfico de animais silvestres representa para a fauna brasileira.

Este não foi o primeiro incidente envolvendo o motorista. De acordo com informações da PRF, o homem já possui um registro anterior de envolvimento em tráfico de aves silvestres, ocorrido no município de Itaobim, em Minas Gerais, onde foi flagrado transportando seis aves de forma ilegal.

O condutor foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Barra Mansa, onde foi autuado por crimes ambientais e pelo crime de receptação, conforme os artigos 29 e 32 da Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/98), que tratam do tráfico e maus-tratos a animais silvestres, e também pelo artigo 181 do Código Penal, referente à receptação de bens adquiridos de forma ilícita.

As aves resgatadas foram encaminhadas para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), em Seropédica, onde receberão tratamento e, posteriormente, serão preparadas para a soltura em seu habitat natural.

