O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-VR), informa que devido a queda de energia elétrica na manhã desta quinta-feira (dia 19) na Estação de Tratamento de Água (ETA-Belmonte), a estação encontra-se paralisada, ficando impossibilitada de poder realizar o tratamento e o fornecimento de água pleno para a cidade, até que o retorno da energia seja restabelecido por completo.

Informamos que desde o início da manhã de hoje, a estação está oscilando o seu funcionamento com picos de energia constantes, acompanhado de quedas de energia prolongadas. Com a estação não podendo operar os sistemas de forma plena, os bairros da cidade podem ter o abastecimento comprometido no dia de hoje.

O Saae-VR já acionou a concessionária de energia elétrica de imediato, assim que iniciou o problema. Pedimos aos moradores que façam o uso consciente da água até que a normalização dos serviços se dê por completo.

Aqueles que tiverem uma reserva de água ideal em suas caixas d’água, o impacto poderá ser minimizado.