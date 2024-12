A Polícia Militar prendeu na madrugada desta sexta-feira (dia 20), em Piraí, um homem de 36 anos por porte ilegal de arma de fogo. A equipe foi acionada para verificar uma denúncia de um indivíduo armado que estaria ameaçando populares na Rua Nossa Senhora da Conceição, no distrito de Arrozal.

Ao chegar ao local indicado, os policiais identificaram o indivíduo, que foi abordado e revistado. Durante a busca pessoal, foi encontrado com o suspeito um revólver calibre .38, sem munição, escondido na cintura. O homem foi conduzido à 94ª DP, onde foi enquadrado no Art. 14 da Lei 10.826/03, que trata do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Foi estipulada uma fiança no valor de R$ 2 mil para o acusado, que permanece preso na sede da Unidade Prisional Avançada de Piraí (UPJ) até que o pagamento da fiança seja efetuado. A arma apreendida foi devidamente encaminhada para os procedimentos legais e permanecerá sob custódia na UPJ.

Foto: Divulgação