Representantes da Segurança Pública de Volta Redonda foram recebidos na sexta-feira (dia 27), na sede da Diocese de Barra do Piraí – Volta Redonda, para um momento de agradecimento pelos trabalhos desenvolvidos na cidade.

No auditório da Cúria Diocesana, na Vila Santa Cecília, os agentes foram recebidos pelo Bispo Diocesano, Dom Luiz Henrique; pelo Vigário-Geral, Monsenhor Alércio de Carvalho; pelo Vigário Episcopal de Volta Redonda, Padre Alex Soares; e pelo Chanceler da Cúria, Padre Daniel Cezar.

Estiveram presentes o secretário Municipal de Ordem Pública, Tenente Coronel Luiz Henrique Barbosa; o comandante da Guarda Municipal de Volta Redonda, Silvano Teixeira de Paula; e o major José Eduardo Martins Silvério, que coordena a Operação Segurança Presente em Volta Redonda. Também participaram agentes representando o Programa Segurança Presente.

Durante o momento, Dom Luiz Henrique agradeceu os esforços realizados pelos agentes de segurança da cidade. “Gostaria de expressar minha gratidão pelo trabalho de cada um de vocês, pelo zelo e cuidado com todos os cidadãos. Vocês são protetores e cuidadores da sociedade, uma tarefa de grande importância. Desejo força e coragem para seguir em suas atividades. Que Deus abençoe a todos vocês e seus familiares”, disse o Bispo Diocesano.

O secretário Municipal de Ordem Pública, Tenente Coronel Luiz Henrique Barbosa, destacou a proximidade com as comunidades religiosas da cidade. “Em primeiro lugar, temos apenas que agradecer em nome de todas as forças de segurança, até porque, em Volta Redonda, trabalhamos de forma bem integrada, agradecemos a acolhida da Diocese. Nós entendemos que essa proximidade é importante para ambos os lados. Ela visa gerar segurança para que todas as atividades possam ocorrer de forma segura, sem qualquer intervenção externa. Ao mesmo tempo, é um momento em que podemos aproximar a segurança da população, pois entendemos que o sucesso na segurança pública não existe sem a participação da sociedade. Portanto, cada momento em que estamos próximos é importante”, comentou o Secretário.

“Acreditamos que isso gera confiança e credibilidade, e todos passam a confiar na segurança pública, retornando, logicamente, não apenas com apoio religioso através da oração, mas também com denúncias, para que possamos encurtar a distância entre o problema e a solução”, finalizou o secretário.