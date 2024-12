Um homem de 74 anos foi preso em flagrante, neste sábado (dia 28), após agredir a filha, de 37 anos, em uma residência localizada na Rua 54, no bairro Vila Santa Cecília, em Volta Redonda.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima relatou ter sido agredida com um soco no rosto, além de chutes e pisões. Ao ser interrogado, o idoso admitiu ter dado tapas na filha, mas negou os chutes e pisões mencionados.

O suspeito foi conduzido à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), onde foi autuado com base na Lei Maria da Penha.